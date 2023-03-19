В начале года в Татарстане выросла стоимость минимального набора продуктов питания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На конец января 2023 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Татарстану составила 4860,37 рубля в расчете на месяц. По сравнению с декабрем прошлого года она выросла на 2,1%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в республике оказалась ниже, чем по Приволжскому федеральному округу (4999,62 рубля) и по России (5600,33 рубля), следует из данных Татарстанстата.

Среди регионов ПФО Татарстан занял 12-е место по стоимости минимального набора продуктов питания. Ниже она только в Пензенской области (4758,22 рубля) и в Мордовии (4729,11).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания среди регионов ПФО зарегистрирована на конец января 2023 года в Пермском крае — 5376,45 рубля. Это на 0,8% больше, чем в декабре прошлого года.

Напомним, в январе 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 837 рублей. Среди регионов Приволжского федерального округа она ниже только в Оренбургской области (17 767 рублей) и в Мордовии (17 661 рубль).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина