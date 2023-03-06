Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане одна из самых низких в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В январе 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 837 рублей. Среди регионов Приволжского федерального округа она ниже только в Оренбургской области (17 767 рублей) и в Мордовии (17 661 рубль).

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в целом по ПФО составила в начале года 18 383 рубля 70 копеек. По сравнению с декабрем 2022 года она почти не изменилась, увеличившись лишь на 0,8%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Самая высокая стоимость фиксированного набора товаров и услуг среди регионов Приволжского федерального округа в январе зафиксирована в Нижегородской области — 19 699 рублей. Это на 1,2% больше, чем в декабре прошлого года.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане выросла на 1,1%. В декабре 2022 года она составила 17 701,8 рубля, что на 1,5% больше, чем в ноябре.

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Татьяна Демина