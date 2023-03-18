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Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность в России

21:27, 18.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность в России
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, на сегодняшний день под наблюдением медиков около 150 тысяч пациентов с таким диагнозом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, коронавирус также преподносит новые вызовы, поэтому сейчас продолжают отслеживать изменчивость вируса.

Министр отметил важность и реабилитации пациентов после COVID-19, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 13 009 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 287 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 493 866 человек.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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