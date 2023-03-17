Орнитологи отметили ранний прилет чаек в Татарстан
В Татарстане зафиксирован ранний прилет чаек, на поведении птиц сказалось аномальное потепление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на профессора, доктора биологических наук КФУ Ильгизара Рахимова.
— Много сообщений о прилетах чаек. Это хороший сигнал, что начал таять лед, оголилась вода. Сейчас прилетели чайки-хохотуньи. Они крупные, заметные, — сказал Рахимов.
Профессор отметил, что сейчас птицы питаются всем, что может попасться «под клюв».
— Есть участки оголенной воды, рыбаки много чего выкидывают, перебиваются. На свалках много чаек, они там промышляют, — отметил он.
В начале марта Госкомитет по биоресурсам Татарстана сообщал, что в республику раньше обычного прилетели грачи.
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