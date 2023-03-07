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В Татарстан раньше обычного прилетели грачи

14:04, 07.03.2023
В Татарстан раньше обычного прилетели грачи
Фото: pxhere.com/Robert Couse-Baker

В Татарстан раньше, чем обычно, прилетели грачи, сообщает пресс-служба госкомитета республики по биоресурсам.

Сейчас полет птичьих стай уже наблюдают жители сел Татарские Суксы Актанышского района и Аю Мензелинского района.

— В республике наступила настоящая весна. Татарстанцы могут говорить об этом по праву, потому что прилетели грачи, — сказали в комитете.

Первыми птиц заметил и запечатлел начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Мензелинскому и Актанышскому району Ренат Шайхетдинов.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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