В Татарстан раньше обычного прилетели грачи
В Татарстан раньше, чем обычно, прилетели грачи, сообщает пресс-служба госкомитета республики по биоресурсам.
Сейчас полет птичьих стай уже наблюдают жители сел Татарские Суксы Актанышского района и Аю Мензелинского района.
— В республике наступила настоящая весна. Татарстанцы могут говорить об этом по праву, потому что прилетели грачи, — сказали в комитете.
Первыми птиц заметил и запечатлел начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Мензелинскому и Актанышскому району Ренат Шайхетдинов.
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