В РЭО предложили применять нейросети для выявления скопления птиц на полигонах

В РЭО предложили применять нейросети для выявления нарушений на объектах размещения отходов, в том числе скопления птиц. Об этом сообщил руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков, передает Daily Moscow.

— То есть определять, есть там выход фильтрата или нет, есть ли скопления птиц над полигонами, выходят ли отходы за их границы, фиксировать возгорания, — отметил он.

По его словам, сейчас РЭО ведет исследования с компаниями, которые активно настраивают свои нейросети. С помощью них получится выявлять нарушения на полигонах.

Напомним, власти Казани решили привлечь к уборке снега нейросеть. Как рассказал на «деловом понедельнике» глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов, она будет помогать выстраивать оптимальные маршруты.

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Елизавета Пуншева