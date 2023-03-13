В Казани нейросеть будет выстраивать маршруты уборки снега

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Власти Казани решили привлечь к уборке снега нейросеть. Как рассказал на «деловом понедельнике» глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов, она будет помогать выстраивать оптимальные маршруты.



— Система уборки снега требует особой четкости работы, поэтому сейчас мы разрабатываем новый подход к уборке. Маршруты уборки будем выстраивать при помощи нейросети, которая будет определять оптимальный маршрут уборки с учетом трафика в городе, — сообщил он.

Скриншот трансляции

Напомним, директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина указывала, что в Казани некачественно проводят уборку снега во дворах и не расчищают муниципальные проезды. Кроме столицы Татарстана, ненадлежащим образом проходит уборка снега с площадок в Балтасинском, Сабинском, Пестречинском районах.



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Татьяна Демина