Прокуратура Татарстана утвердила обвинение участнику ОПГ «Тридцатовские»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. Его обвиняют по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой), пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев,

Следствие считает, что в 1980-х годах в Нижнекамске была создана организованная преступная группа «Татары», которая позже стала преступным сообществом с одноименным названием. В состав ОПС входили несколько организованных преступных групп, в том числе ОПГ «Тридцатовские», членом которой являлся обвиняемый.

В июне 1997 года на фоне раздела сфер криминального влияния трое участников ОПГ «Тридцатовские» расстреляли из пистолетов группу участников ОПГ «Стрелковские». В результате два человека погибли на месте, еще двое получили огнестрельные ранения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Спустя год обвиняемый обстрелял автомобиль лидера ОПГ «Стрелковские». Мужчины в салоне не оказалось, а находившиеся там пассажиры не пострадали.

В августе 1999 года трое участников ОПГ «Тридцатовские» в садовом обществе «Индустрия» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района застрелили местного жителя, который ранее пытался отомстить им за якобы имевшее место изнасилование падчерицы.

Свою вину обвиняемый не признал. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Нижнекамский городской суд.

Напомним, в 2018 году в Нижнекамске огласили приговор по делу о трех убийствах и двух покушениях, которые были совершены в 90-х годах членами ОПГ «Тридцатовские» . За эти преступления 43-летний Александр Кисляков получил 17 лет, а 41-летний Олег Титов — 16 лет колонии строгого режима.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов