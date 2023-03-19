От ремонта брюк до рытья могил: за что и сколько татарстанцы платят специалистам сферы бытового обслуживания

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Каждый год в третье воскресенье марта в России профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Оборот услуг, оказанных ими в Татарстане, растет с каждым годом. За 2022 год он увеличился на 5%, до 53,3 миллиарда рублей. Какие виды услуг в регионе пользуются наибольшей популярностью и какова в среднем их стоимость — в материале «Реального времени».

Татарстанцы заплатили за год в среднем по 13 тысяч рублей

По подсчетам Татарстанстата, один житель республики за 2022 год заплатил за бытовые услуги 13 315 рублей. В регионе, напомним, проживает чуть более 4 миллионов человек.

Одна из самых дорогих услуг в Татарстане — установка пластиковых окон. За один квадратный метр придется заплатить в среднем почти 11,5 тысячи рублей.

Одна из самых дешевых услуг, согласно официальной статистике, ремонт брюк из всех видов тканей. Обойдется татарстанцу она в среднем в 276 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

«Реальное время» публикует средние цены на отдельные виды потребительских услуг, подсчитанные Татарстанстатом:

рытье могил — 4 692 рубля;

ремонт холодильников всех марок — 1 644 рубля;

химическая чистка мужского костюма — 1 223 рубля;



мойка легкового автомобиля — 684 рубля;

стрижка модельная в женском зале — 471 рубль;

маникюр — 454 рубля;

стрижка модельная в мужском зале — 390 рублей;

посещение бани в общем отделении (за билет) — 297 рублей;

ремонт брюк из всех видов тканей — 276 рублей.

Больше трети оказанных услуг приходится на техобслуживание и ремонт машин



Среди бытовых услуг, оказанных татарстанцам на конец 2021 года, больше трети — 37% — пришлось на техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования. Для сравнения: доля услуг по ремонту и строительству жилья оказалась несколько меньше — 35%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На остальные виды бытовых услуг по итогам позапрошлого года в Татарстане пришлось менее девятой части. Так, например, доля парикмахерских и косметических услуг составила 8%, ритуальных услуг — 5%, услуг саун, бань и душевых — 3%. Столько же пришлось на ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, машин и приборов.

Минимальной оказалась доля услуг по изготовлению и ремонту мебели — всего 2%. Оставшиеся 7% — это прочие виды бытовых услуг, которыми пользуются татарстанцы.



В Казани вырос спрос на бьюти-процедуры, ремонт квартир и техники

В 2022 году у жителей столицы Татарстана популярностью пользовались бьюти-процедуры — интерес к ним увеличился на 40%. Вырос и спрос на обслуживание у мастеров по педикюру и маникюру — на 45%. На 75% чаще казанцы в прошлом году интересовались услугами стилистов и парикмахеров, на 53% — услугами визажистов.

Еще одним популярным направлением в 2022 году стали услуги по ремонту. На 116% в Казани увеличился спрос на услугу по установке натяжных потолков, на 52% — на укладку полов и напольных покрытий. Плиточники стали востребованнее на 9%, а мастера по поклейке обоев — на 18%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замыкает тройку популярных услуг — ремонт техники, спрос на который вырос за прошлый год на 40%. Чаще казанцы обращались к мастерам по ремонту и обслуживанию крупной (+37%) и мелкой (+38%) бытовой техники, компьютеров (+46%) и мобильников (+65%).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин