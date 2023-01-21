Казанцы рассказали какими услугами пользовались чаще всего в 2022 году

В Казани по итогам 2022 года большим спросом пользовались бьюти-процедуры — он вырос на 40% по сравнению с 2021 годом. Также среди популярных - услуги мастеров по педикюру и маникюру. Спрос на данных специалистов в 2022 году вырос на 45%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито Услуги».

Также аналитики выяснили, что стали на 75% интересоваться услугами стилистов и парикмахеров, на 53% — услугами визажистов.

В прошлом году немалым спросом пользовались и специалисты, предоставляющие услуги по ремонту. В 2022 году в Казани число объявлений с данным видом услуг выросло на 29%. Так, на 116% вырос спрос на услугу по установке натяжных потолков. Еще на 52% он увеличился в отношении услуги по укладке полов и напольных покрытий. На 9% чаще казанцы искали плиточников, на 18% — мастеров по поклейке обоев и малярным работам.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Спросом у жителей столицы РТ в 2022 году пользовались также мастера по ремонту техники — за данный период спрос на таких специалистов вырос на 40%. Особенно часто казанцы обращались к мастерам по ремонту и обслуживанию крупной (+37%) и мелкой (+38%) бытовой техники, компьютеров (+46%), мобильников (+65%).

Напомним, 18 января сообщалось, что по итогам 2022 году в Казани вырос спрос на специалистов, которые оказывают деловые услуги. Согласно результатам исследования сервиса «Авито Услуги» по сравнению с 2021 годом он увеличился на 62%. Также отмечалось, что не меньшим спросом в 2022 году у казанцев пользовались и услуги бьюти-специалистов — их востребованность выросла на 40%. По городу на 75% увеличился запрос на услуги парикмахеров.

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Антон Гаврилов