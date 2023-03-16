В здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону случился пожар — погиб один человек

В здании погрануправления ФСБ по Ростовской области произошел пожар, в результате которого погиб один человек, а еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Уточняется, что пожару в здании погрануправления предшествовал взрыв. Вместе с этим городская администрация сообщила, что угрозы для жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом происшествия, нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования. Такая ситуация коснулась Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и в Севастополя.



В таких регионах предусматривается усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность.



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Максим Кокунин