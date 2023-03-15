Министры обороны России и США провели телефонные переговоры

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США, главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в ведомстве.

Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Детали беседы не уточняются.



Фото: wikipedia.org

Также в среду на пресс-конференции в Аддис-Абебе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств перехвата американского многоцелевого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 российским истребителем над Черным морем.

Накануне европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды. В Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко