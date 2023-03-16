Постпредство России: инцидент с БПЛА — намеренная провокация США

Инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), который упал над Черным морем, был намеренной провокацией США. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

— Мы считаем, что это было намеренной и очень опасной провокацией, — отметил Полянский.

По его словам, беспилотник нарушил границы временного авиарежима, о которых США осведомлены. Это часть договоренностей по деконфликтингу, которые обычно устанавливаются между великими державами в таких ситуациях, сказал дипломат.



Полянский добавил, что в таких случаях российская сторона имеет полное право пресекать подобные провокации.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.



Напомним, ранее европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США, главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которых обсудили последствия крушения американского БПЛА.



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Илина Хакимова