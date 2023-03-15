Татарстан — один из лидеров рейтинга активности регионов в конкурсах ПФКИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан стал одним из лидеров в рейтинге активности регионов по итогам восьми завершенных конкурсов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). В тройке — Москва, Санкт-Петербург и Удмуртия, сообщает ТАСС.



Татарстан занял пятое место после Белгородской области. Следом расположились Башкирия, Новосибирская, Свердловская, Самарская области и Краснодарский край. Это регионы, где поддержано 100 и более заявок.

По сумме привлеченных средств первые строчки занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Татарстан, Самарская и Иркутская области, Мордовия, Удмуртия, Краснодарский край и Новосибирская область.

В январе сообщалось, что Татарстан вышел в лидеры по количеству заявок в конкурс ПФКИ 2023 года.

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Маргарита Головатенко