Татарстан стал одним из лидеров по количеству заявок в ПФКИ 2023 года
Татарстан вышел в лидеры по количеству заявок в конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора фонда Романа Карманова.
Всего прошли экспертизу и получили итоговую оценку около 8,5 тысячи проектов, общая сумма запрошенных грантов составила 36,5 млрд рублей.
Кроме Татарстана, лидерами по количеству заявок стали Москва, Белгородская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Московская область, Удмуртия, Калужская область, Краснодарский край и Свердловская область.
Татарстан в 2022 году вошел в число регионов, которые получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) по проекту, направленному на сохранение национальной культурной идентичности и духовно-нравственных ценностей.
Некоммерческим организациям за последние 5 лет существования Фонда президентских грантов выделили 100 миллиардов рублей.
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