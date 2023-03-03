Татарстан стал одним из лидеров по количеству заявок в ПФКИ 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вышел в лидеры по количеству заявок в конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора фонда Романа Карманова.



Всего прошли экспертизу и получили итоговую оценку около 8,5 тысячи проектов, общая сумма запрошенных грантов составила 36,5 млрд рублей.

Кроме Татарстана, лидерами по количеству заявок стали Москва, Белгородская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Московская область, Удмуртия, Калужская область, Краснодарский край и Свердловская область.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан в 2022 году вошел в число регионов, которые получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) по проекту, направленному на сохранение национальной культурной идентичности и духовно-нравственных ценностей.

Некоммерческим организациям за последние 5 лет существования Фонда президентских грантов выделили 100 миллиардов рублей.



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Маргарита Головатенко