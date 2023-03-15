ВК «Зенит-Казань» обыграл «Газпром-Югру» и одержал 22-ю победу подряд
Казанский «Зенит» дома обыграл сургутский клуб «Газпром-Югра» в матче чемпионата России со счетом 3:0 (25:14, 25:10, 25:16).
Это 22-я победа казанцев подряд — 79 очков. ВК «Зенит-Казань» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 26 победами в 28 матчах. Догоняет московское «Динамо» (76 очков). Тройку лидеров чемпионата России замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (68 очков).
11 марта «Зенит-Казань» в Новом Уренгое обыграл местный «Факел». 5 марта ВК» Зенит-Казань» у себя дома переиграл АСК из Нижнего Новгорода.
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