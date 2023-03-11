ВК «Зенит-Казань» обыграл «Факел»

Фото: ВК "Зенит-Казань"

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» в Новом Уренгое обыграл местный «Факел». Матч 27-го тура чемпионата России по волейболу завершился победой команды из Казани со счетом 0:3.

Первую партию казанцы завершили со счетом 0:1. Во втором игровом отрезке преимущество также осталось на стороне команды из Казани — 0:2. Третья партия закончилась со счетом 0:3, ознаменовав уверенную победу гостей.

5 марта ВК» Зенит-Казань» у себя дома переиграл АСК из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Антон Гаврилов