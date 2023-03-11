Опрос: двое из трех казанцев выступают за отмену ЕГЭ

62% казанцев считают, что ЕГЭ нужно отменить. Еще 22% респондентов, напротив, уверены в том, что Единый госэкзамен является достойной заменой устаревшей традиционной формы аттестации. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Еще аналитики выяснили, что каждый третий педагог — 34%, является сторонником ЕГЭ. Также экзамен одобряет молодежь до 24 лет, среди данной группы населения гораздо больше положительных отзывов в отношении ЕГЭ, в отличие от респондентов более зрелого возраста — 29%.

Фото: mon.tatarstan.ru

Среди родителей выпускников положительно относятся к ЕГЭ только 14% опрошенных.

7 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос отмены Единого государственного экзамена в России не обсуждается. Он подчеркнул, что сейчас в отношении этого вопроса «запросов нет ни от учителей, ни от министерств». Также Музаев напомнил, что граждане новых регионов страны до 2026 года смогут решить, сдавать ЕГЭ либо нет.

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Антон Гаврилов