В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что на фоне возвращения к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и от ЕГЭ. Своим видением ситуации он поделился с «РИА Новости».

— Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях, — заявил депутат.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Владимир Путин предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет. Он отметил, что такой переход должен быть плавным и продуманным.

«Реальное время» вело текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными тезисами речи Владимира Путина можно ознакомиться в большом материале.

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Айрат Назипов