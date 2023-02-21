В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что на фоне возвращения к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и от ЕГЭ. Своим видением ситуации он поделился с «РИА Новости».
— Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях, — заявил депутат.
Сегодня Владимир Путин предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет. Он отметил, что такой переход должен быть плавным и продуманным.
«Реальное время» вело текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными тезисами речи Владимира Путина можно ознакомиться в большом материале.
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