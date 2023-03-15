АСВ продает права требований к предприятиям Татарстана на 1,2 млрд рублей
ГК «Агентство по страхованию вкладов» как конкурсный управляющий «Татфондбанка» выставила на открытые торги права требования к пяти татарстанским предприятиям на общую сумму в 1,2 млрд рублей. Среди них — лот с долговыми обязательствами на сумму свыше 150 млн рублей «Казанского хлебозавода №3», вокруг которого год назад развернулся скандал из-за возможного переноса предприятия на производственную площадку «Булочно-кондитерского комбината» (оба входят в ХК «Ак Барс»).
В руководстве ХК «Ак Барс» «Реальное время» заверили, что сумеют погасить обязательства завода, а сам хлебозавод продолжит работать без перебоев.
Другие предприятия, права требования к которым АСВ решило продать, находятся в процессе банкротства. Так, выставлены старые долги в 728,5 млн рублей обанкроченной частной строительной компании «ГРИФ», 176,6 млн долга ОАО «КамГЭСэнергострой», еще 778 млн долга инвестиционной компании «Агарти» и около 1,5 млн долга «Казанского завода синтетического каучука».
Ранее холдинг «Ак Барс» сменил руководство Казанского хлебозавода №3. На место гендиректора вместо Джавидина Кафарова, занимавшего этот пост на протяжении 17 лет, пришел его сын Тимур Кафаров. Прежде он отвечал за реализацию продукции на производстве.
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