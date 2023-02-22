Джавидин Кафаров уступил сыну должность главы Казанского хлебозавода №3

ХК «Ак Барс» назначил Тимура Кафарова новым гендиректором, дав предприятию второй шанс на самостоятельное плавание

Холдинг «Ак Барс» сменил руководство Казанского хлебозавода №3 — одного из старейших предприятий хлебопекарной отрасли республики. На место гендиректора компании вместо Джавидина Кафарова, занимавшего этот пост на протяжении 17 лет, пришел его сын Тимур. Ранее Кафаров младший отвечал за реализацию продукции на производстве. В отрасли задаются вопросом, не обострится ли вновь внутренняя конкуренция с «Булочно-кондитерским комбинатом», который едва не поглотил в прошлом году «Третий хлебозавод», высвобождая «золотые» земли в центре Казани.

Операция «Преемник» от Кафарова

Со вторника исполняющим обязанности гендиректора АО «Казанский хлебозавод №3» назначен Тимур Кафаров, ранее занимавший пост коммерческого директора торгового дома предприятия. Соответствующая информация опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс», а также поступила утром в аппарат администрации предприятия, что подтвердили «Реальному времени» на заводе.

Причем уведомление о назначении нового руководителя поступило не от основного акционера АО «ХК «Ак Барс», контролирующего 53% акций хлебозавода, а от налоговых органов. Возможно, акционеры еще не успели собраться для представления нового руководителя трудовому коллективу. По крайней мере, в администрации ожидают приезда руководства холдинговой компании в ближайшие дни.

Прежний руководитель Джавидин Кафаров, возглавивший Казанский хлебозавод №3 еще в начале нулевых, ушел в отставку в возрасте 68 лет.

Прежний руководитель Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров ушел в отставку в возрасте 68 лет. Фото: tatarnews.ru

Хлебное место

АО «Казанский хлебозавод №3» является одним из крупных производителей хлебобулочных изделий в Казани, занимая 50% столичного рынка. Джавидин Кафаров стал руководителем предприятия в 2005 году, а через 2 года завод вошел в холдинговую компанию «Ак Барс».

Прежний шеф, руководивший предприятием на протяжении 17 лет, оставил хлебозавод в хорошем состоянии. Известный своими профессиональными качествами бывший начальник Вахитовского РУВД и полковник милиции Джавидин Кафаров сумел превратить предприятие в сильного конкурента казанского «Булочно-кондитерского комбината». Оба хлебозавода находятся в составе холдинга «Ак Барс», поэтому внутренняя конкуренция сказывалась на финансовых результатах. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года выручка АО «Казанский хлебозавод №3» составила 1,7 млрд рублей, тогда как у БКК — 1,5 млрд рублей. Чистая прибыль «Третьего хлебозавода» за этот период выросла до 3,3 млн рублей, а у БКК — до 1,5 млн рублей. По итогам 2021 года (за прошлый год данных пока нет) завод реализовал 20,5 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий и 1,5 тысячи тонн кондитерских изделий, заняв половину рынка Казани.

Член совета директоров Казанского хлебозавода №3 и гендиректор БКК Булат Кутдусов не стал комментировать назначение Тимура Кафарова. Как объяснил он корреспонденту «Реального времени», решение было принято руководством ХК «Ак Барс» без его участия. Оперативно связаться с Джавидином Кафаровым не удалось — его мобильный не отвечал.

Казанский хлебозавод №3 — один из крупных производителей хлебобулочных изделий в Казани, занимает 50% рынка. Фото: realnoevremya.ru

Второй шанс «Третьего хлебозавода»

По всей видимости, преемнику Кафарова придется продолжить гонку за сохранение самостоятельности предприятия. В январе прошлого года АО «Казанский хлебозавод №3» оказался под угрозой закрытия. Акционеры планировали с 1 марта передать контракты на выпечку хлеба в пользу БКК, а все производство хлеба сконцентрировать на общей производственной площадке в Ново-Савиновском районе Казани. Высвободившиеся 3 га производственных земель в центре Казани предполагалось отдать под девелопмент. Из-за выгодного месторасположения Казанский хлебозавод №3 считают «очень интересным» активом.

Трудовой коллектив выступил против, организовав сбор подписей под петицией на имя президента России Владимира Путина. После вмешательства раиса Татарстана Рустама Минниханова акционеры наложили мораторий на реализацию проекта, но не отказались от него:

— Холдинг не отказывается полностью от проекта по концентрации производства хлебобулочных изделий на единой площадке и продолжит мониторинг деятельности заводов. Будет проведена дополнительная работа по рассмотрению вариантов повышения экономической эффективности операционной деятельности АО «Казанский хлебозавод № 3» с учетом падающего объема производства и волатильностью цен сырья на рынке.

Есть информация, что Артур Егоров — сын бенефициара холдинга Ивана Егорова может вернуться к этой идее. Егоров младший, согласно открытым данным, сейчас возглавляет управляющую компанию Зеленодольского молочноперерабатывающего комбината.

Джавидин Кафаров ставил задачу увеличить сроки годности хлебобулочных и кондитерских изделий. Фото: realnoevremya.ru

Перед новым руководителем «Третьего хлебозавода» Тимуром Кафаровым поставлена задача нарастить объем продаж с 1,7 до 1,8 млрд рублей и улучшить финансовые показатели чистой прибыли. Перед уходом с поста гендиректора предприятия его отец Джавидин Кафаров смог преодолеть резкое падение чистой прибыли и выровнять ее до 3 млн. Тогда он ставил задачу перейти на выпуск новых видов национальных и мелкоштучных хлебобулочных изделий и переориентироваться на «увеличение сроков годности хлебобулочных и кондитерских изделий для наработки товарного запаса и охвата рынка близлежащих регионов».

Кроме того, прежний глава хлебозавода задумывался над необходимостью сокращения ручного труда. Им планировалась закупка и установка мелкоштучных делителей, дополнительных расстоечных шкафов и холодильного оборудования в хлебные цехи, вертикальной упаковочной машины для фасовки сухарей и лапши.