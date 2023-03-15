Министр энергетики России оценил проблемы с модернизацией Заинской ГРЭС

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в рамках «Правительственного часа» поднял вопрос о судьбе модернизации Заинской ГРЭС. Вопрос по этой теме он адресовал министру энергетики России Николаю Шульгинову.

По словам Фаррахова, из-за недружественных действий западных стран модернизация этого объекта сейчас не может быть завершена.

— Какие законодательные акты необходимо принять, чтобы предоставить правительству РФ необходимые дополнительные полномочия по изменению параметров проекта модернизации объектов тепловой генерации? — спросил Фаррахов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В свою очередь Шульгинов ответил, что не нужно вводить никаких дополнительных нормативно-правовых актов.

— Что касается Заинской ГРЭС, на которой нужно было вводить четыре турбогенератора, мощностью по 200 мегаватт каждый, то ситуация несколько поменялась. Никакой угрозы вывода из эксплуатации этих объектов нет. Востребованности модернизации именно в этой точке нет. Мы эту информацию доводили, конечно, до Республики Татарстан, — ответил министр.

Он отметил, что для Татарстана необходимо выработать специальное решение без корректировки нормативного поля. И добавил, что руководство республики предложило перенести реализацию проекта модернизации на Набережночелнинскую ТЭЦ с меньшей мощностью.



На прошлой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Во время беседы обсудили развитие топливно-энергетического комплекса Татарстана. Также были затронуты вопросы, связанные с реализацией мероприятий по модернизации генерирующих мощностей в регионе.

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Айрат Назипов