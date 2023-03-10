Рустам Минниханов обсудил с министром энергетики России развитие топливно-энергетического комплекса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

В рабочей встрече также принял участие председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Во время беседы обсудили развитие топливно-энергетического комплекса Татарстана.

Особое внимание стороны уделили работе электроэнергетической отрасли республики. В том числе во время встречи были затронуты вопросы, связанные с реализацией мероприятий по модернизации генерирующих мощностей в регионе.

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня Рустам Минниханов обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным вопросы развития строительного комплекса республики и меры поддержки строительной отрасли. Также были рассмотрены предложения, подготавливаемые комиссией Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде в части поддержки отрасли.

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Айрат Назипов