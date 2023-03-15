«Я зарабатывал трудом и мозгами, а не вымогал»: экс-глава ОП «Дальний» выступил с последним словом

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

С последним словом в Приволжском суде Казани выступил сегодня обвиняемый по делу о превышении полномочий и взятках на 20 млн рублей полковник полиции в отставке Алексей Ершов. На заседании он категорически отрицал вину, признавая лишь факт совмещения службы с коммерческой деятельностью. При этом, передает журналист «Реального времени», подсудимый довольно эмоционально объяснял, почему пошел на это нарушение закона о службе.



В начале своей речи Ершов поблагодарил всех участников процесса за большую работу, которую, по его мнению, не сделали на предварительном следствии. Затем он извинился за возможную несдержанность и резкие высказывания. И подчеркнул: «Мое уголовное дело не является следствием оперативной разработки в отношении меня. Все мое обвинение построено на противоречивых показаниях заинтересованных и подконтрольных обвинению лиц».

— Никаких взяток я ни у кого не брал, никакого покровительства не оказывал, — утверждает офицер. — Единственная моя вина, что я занимался коммерческой деятельностью, и не более того. Я ее не афишировал, поэтому и не использовал полномочия и подчиненных для создания благоприятных условий своей деятельности, что в итоге не смогла доказать сторона обвинения. Я занимался этим как гражданское лицо... Деньги зарабатывал своим трудом и мозгами, а не вымогал их у кого-то...

Напомним, в прениях гособвинитель Чулпан Шаехова просила для ВИП-полицейского 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, а для его бывшего зама — подполковника Ильназа Ситдикова — 6 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн.

Ершов на финише процесса заявлял, что не признает все 6 эпизодов инкриминируемых ему преступлений — превышение полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности трех автостоянок и четыре эпизода взяток на 20 млн рублей с лишним в 2005—2015 годах. Ситдиков на следствии и в суде каялся в посредничестве двум взяткам на общую сумму 460 тысяч рублей и давал показания против бывшего шефа.

На старте расследования, в октябре 2020-го, Ершов скрылся и был объявлен в федеральный розыск. После задержания уверял — требовалось время, чтобы довести информацию до руководства ФСБ. «Я никаких взяток не брал. Дело сфальсифицированное», — говорил он при рассмотрении ходатайства об аресте. На судебном допросе признался, что зарабатывал деньги на организации работы автостоянок и направлял прибыль на нужды... отдела полиции. «Были варианты — «продавать» уголовные дела либо заниматься бизнесом», — комментировал он свои действия.

В финале процесса ВИП-пенсионер МВД и его адвокаты детально проанализировали доказательства дела и пришли к выводу — они подтверждают не вину, а невиновность Ершова. В прениях полковник сделал акцент на оперативных записях разговоров между заявившим о взятках владельцем ЧОПа Александром Желовицким и замначальника ОП «Сафиуллина» Ильназом Ситдиковым. По мнению защиты, этот аудиокомпромат свидетельствует о коррупционных договоренностях замначальника и бизнесмена и не содержит информации, что Ситдиков выступает лишь посредником взяток.

Сегодня же Приволжский суд вынес приговор по этому делу — оправдал Ершова по эпизодам превышения и незаконного участия в бизнесе, но посчитал доказанными 4 взятки общей суммой в 20 млн рублей и наказал 9,5 года колонии строгого режима с запретом занимать должности на госслужбе в течение 7 лет после освобождения. Ситдиков за два эпизода посредничества получил условный срок 4,5 года.