Жители Приволжского района Казани частично останутся без воды

Фото: МУП «Водоканал»

В Приволжском районе Казани десятки домов останутся без воды. Как рассказали в МУП «Водоканал», это связано с ремонтными работами.

Воду отключат с 9.00 16 марта до 12.00 17 марта по следующим адресам:

Сафиуллина, 3, 5, 5 корп.1,2; 5а,в; 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7а,Б; 12а, 15, 15а, 17а, 17, 21, 42, 46, 50, 50а, 56, 17б, 17а корп.1,2,3,4, 21а, 27а, б, 40, 40а, 40а/1; 48а, 50а/1;

Кул Гали, 10, 12, 14, 16, 8а, 10а,б,в, 10 корп.2, 11а,б, 11б корп.1, 13б, 14а, 14а корп.1,2;

Ю. Фучика, 48, 5/4, 93б;

К. Габишева, 7, 11, 17, 7 корп.1, 15, 15 корп.1.

Фото: kzn.ru (архив)

Как рассказали в «Водоканале», жители могут оставить заявки на размещение автоцистерн. Для этого нужно обратиться по телефону: +7(843)231-62-60.

Напомним, сегодня воду отключили в жилом массиве Малые Клыки Советского района Казани. Ее не будет до 6 часов утра 15 марта.

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Айрат Назипов