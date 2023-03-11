В казанском жилом массиве Малые Клыки временно отключат водоснабжение

В жилом массиве Малые Клыки Советского района Казани временно отключат водоснабжение. Это связано с подключением водопровода. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Так, с 9 часов 14 марта до 6 часов 15 марта воды не будет в домах по улицам: Агрономической, Большой Красной (кроме дома №122г), Дорожной, Зажора, Клубной, Озерной, Рабочей, Совхозной, Татарстан.

Кроме того, временное отключение затронет и ряд адресов по Мамадышскому тракту: дома №6, 8а, 8в, 10, 10а, 10а корп. 1, 10б.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, на этой неделе в некоторых домах Приволжского района Казани из-за аварии на сетях «Водоканала» также произошло отключение холодной воды. Такое ограничение затронуло адреса: Военный городок 2-й, 84, 89, 110, 117, 118, 142/6. Днем ранее воду отключали в этом же районе по улице Сафиуллина.



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Максим Кокунин