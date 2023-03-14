ТАСС: зерновая сделка должна автоматически продолжить действие после 18 марта

Зерновая сделка должна автоматически продолжить действие после 18 марта, если никто из участников не выступит против. Она не предполагает каких-либо специальных механизмов продления. Об этом заявляет ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с деталями переговоров вокруг соглашения.



— Если у сторон не будет возражений, сделка продолжит действовать после 18 марта, — сказал он, отвечая на вопрос, должны ли стороны каким-либо образом оформить продление.

По его словам, ни одна из сторон договора на данный момент не заявляла о выходе из него.

Фото: pxhere.com

Источник отметил, что сделка в таком случае будет действовать без каких-либо изменений и дополнений. Он также добавил, что с такой точки зрения не имеет никакого значения, на какой период продлевается сделка:

— Если сделка будет продлена на 60 дней, то она продолжит действовать после 18 марта, а через 60 дней одна из сторон может поднять вопрос о ее прекращении, — сказал собеседник.

Накануне в Москве заявили, что не возражают против очередного продления зерновой сделки после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней, об этом сказал замглавы российского МИД Сергей Вершинин на переговорах представителей России и ООН. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.



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Илина Хакимова