Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после 18 марта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта. Об этом сообщает RT.

По его словам, экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для всей мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.

В конце прошлой недели исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли также призвал продлить зерновую сделку.

— Это соглашение необходимо продлить любой ценой. Одна Украина способна прокормить 400 млн человек в мире, ВПП, только благодаря этой сделке, может оказать помощь 36 млн человек, — сообщил он.

Бисли предупредил, что, если зерновая сделка не будет продлена, «население Земли окажется в опасности».

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Максим Кокунин