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Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после 18 марта

03:34, 09.03.2023 1
Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после 18 марта
Фото: en.wikipedia.org

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта. Об этом сообщает RT.

По его словам, экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для всей мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.

В конце прошлой недели исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли также призвал продлить зерновую сделку.

— Это соглашение необходимо продлить любой ценой. Одна Украина способна прокормить 400 млн человек в мире, ВПП, только благодаря этой сделке, может оказать помощь 36 млн человек, — сообщил он.

Бисли предупредил, что, если зерновая сделка не будет продлена, «население Земли окажется в опасности».

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Максим Кокунин
ОбществоВластьЭкономика

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:40
    Как то не красиво получается . Они уже из денег ФОНДА МИРА покупают ОРУЖИЕ для бандеровцев . А мы им ОБЯЗАНЫ посылать зерно бесплатно ????? В чем прикол ????
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