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Транзитные полеты над Россией в 2022 году сократились на 59%

19:57, 13.03.2023
Транзитные полеты над Россией в 2022 году сократились на 59%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число транзитных полетов через воздушное пространство России в 2022 году сократилось на 59% в сравнении с 2021 годом, сказано в докладе главы Росавиации Александра Нерадько, подготовленном к итоговому заседанию коллегии ведомства.

Через воздушное пространство России выполнены 79 652 транзитных полета. Максимальная интенсивность была зафиксирована 26 августа 2022 года и составила 5 390 обслуженных за сутки воздушных судов (в 2021 году — 6 285).

Всего в небе над Россией в 2022 году диспетчеры обслужили 1,4 млн полетов, что на 13% меньше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество

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