С начала года судебные приставы Татарстана взыскали у нарушителей ПДД свыше 102 млн рублей
Судебные приставы Татарстана за два месяца взыскали с водителей за нарушение ПДД штрафы на сумму 102 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.
— Среди совершенных правонарушений: нарушение правил дорожного движения управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотических средств и их аналогов, отказ от прохождения медосвидетельствования и т.д. Для взыскания вышеуказанных штрафов в ГУФССП России по Республике Татарстан поступили исполнительные документы, — рассказали в ведомстве.
У одного из должников арестовали BMW. У мужчины имелось 49 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму 36,5 тысяч рублей и 3 исполнительных производства перед кредитными организациями, где общая сумма долга составила 45 тысяч рублей. Если владелец немецкой иномарки не оплатит долги, его транспорт отправят на торги.
Напомним, за 2022 год судебные приставы наложили в Татарстане 11 359 арестов. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в предыдущем году, когда их количество составило 8 878.
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