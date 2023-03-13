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С начала года судебные приставы Татарстана взыскали у нарушителей ПДД свыше 102 млн рублей

16:44, 13.03.2023
С начала года судебные приставы Татарстана взыскали у нарушителей ПДД свыше 102 млн рублей
Фото: r16.fssp.gov.ru

Судебные приставы Татарстана за два месяца взыскали с водителей за нарушение ПДД штрафы на сумму 102 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

— Среди совершенных правонарушений: нарушение правил дорожного движения управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотических средств и их аналогов, отказ от прохождения медосвидетельствования и т.д. Для взыскания вышеуказанных штрафов в ГУФССП России по Республике Татарстан поступили исполнительные документы, — рассказали в ведомстве.

У одного из должников арестовали BMW. У мужчины имелось 49 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму 36,5 тысяч рублей и 3 исполнительных производства перед кредитными организациями, где общая сумма долга составила 45 тысяч рублей. Если владелец немецкой иномарки не оплатит долги, его транспорт отправят на торги.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за 2022 год судебные приставы наложили в Татарстане 11 359 арестов. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в предыдущем году, когда их количество составило 8 878.

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Айрат Назипов
Экономика Татарстан

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