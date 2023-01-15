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В Госдуме заявили, что весенний призыв в 2023 году пройдет по старым правилам

18:19, 15.01.2023
В Госдуме заявили, что весенний призыв в 2023 году пройдет по старым правилам
Фото: flickr.com

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК заявил, что весенний призыв в России в 2023 году пройдет по старым правилам, без увеличения возраста.

Картаполов также заявил о возможном переходном периоде при повышении призывного возраста: «сейчас не хотел бы называть никакие сроки».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, ранее Андрей Картаполов назвал нереальной идею депутата Виктора Соболева об отправке на сборы россиян старше 30 лет, не служивших в армии:

— Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом, — сказал он.

Также он рассказал, что призыв в армию граждан до 30 лет может начаться весной 2023 года. Это связано с тем, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и займет от одного года до трех лет. Вместе с этим он отметил, что вопрос перестройки Вооруженных сил России, в частности увеличения периода срочной службы, следует поднимать после окончания СВО.

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Максим Кокунин
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