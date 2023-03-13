К середине недели в Татарстане потеплеет до +8 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На этой неделе в Татарстане продолжится потепление. По прогнозу Гидрометцентра республики, дневные температуры могут повыситься до +8 градусов, ночные будут опускаться до -7°С.

Ночью и днем во вторник, 14 марта, в Татарстане осадки маловероятны, на дорогах возможна сильная гололедица. Порывы западного, юго-западного ветра временами могут усиливаться до 15—17 м/с. Ночью похолодает до 3—8 градусов мороза. Днем температура воздуха повысится до -2..+3°С.



В среду, 15 марта, в Татарстане местами возможны небольшие осадки. Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер порывами 15—18 м/с. В четверг, 16 марта, снег и дождь маловероятны.

Ночью 15 и 16 марта температуры воздуха в Татарстане опустятся до 0..-5 градусов. Днем потеплеет до +2..+8°С.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу местами возможны смешанные осадки. Ночью 17 марта ожидается от -1 до +3 градусов, днем — от +3 до +8°С. Ночные температуры 18 марта опустятся до -2..-7°С, а днем повысятся до +1..+5°С.

Днем в понедельник, 13 марта, через Татарстан проходит холодный атмосферный фронт — дождь перешел в снег, в том числе мокрый. В большинстве районов сохраняется сильный ветер. В течение дня температуры воздуха опустятся до 0 градусов и слабоотрицательных значений, предупреждают в Гидрометцентре региона.



По метеорологическим меркам, март из-за своих отрицательных температур все еще остается зимним месяцем. Однако, судя по прогнозам синоптиков, нынешняя весна может стать исключением. В частности, на территории Казани они прогнозируют небольшую аномалию — температура воздуха в этом месяце поднимется на 0,3 градуса выше нормы.



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Татьяна Демина