Сегодня в Татарстане ожидается дождь, метель и до +5 градусов

В понедельник, 13 марта, в Татарстане установится облачная с прояснениями погода. Днем ожидается снег и сильный дождь, переходящий в мокрый снег, а в отдельных районах республики — кратковременная метель.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. В Казани ожидается от 0 до +2°С.

Синоптики предупреждают о сильном южном, юго-западном ветре. Утром его порывы могу достигать 15—20 м/с, локально — 23 м/с. Днем ожидается умеренный ветер, но местами порывы могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На дорогах гололедица. Днем местами возможна снежная каша, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.



По метеорологическим меркам, март из-за своих отрицательных температур все еще остается зимним месяцем. Однако, судя по прогнозам синоптиков, нынешняя весна может стать исключением. В частности, на территории Казани они прогнозируют небольшую аномалию — температура воздуха в этом месяце поднимется на 0,3 градуса выше нормы.

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Татьяна Демина