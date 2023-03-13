Альметьевский политех проведет дизайнерский ремонт фойе и лестниц за 16 миллионов рублей

Фото: скриншот проектной документации

Как выяснило «Реальное время», в текущем году фойе и входную группу Альметьевского политехнического техникума ждет капитальный ремонт стоимостью 16,6 миллиона рублей. Обновление будет происходить в рамках реализации гранта на господдержку образовательно-производственных центров, основанных в ходе интеграции учебных учреждений и организаций из реального сектора экономики.

Согласно проектной документации, работы в техникуме будут производиться с 1 мая по 10 июля. Подрядчику предстоит выполнить комплекс общестроительных работ, который затронет полное переустройство стен, потолков, пола и инженерных сетей. Кроме того, вместе с обновленным пространством в учебном заведении также появятся и новые системы речевого оповещения и видеокамеры.

Фото: скриншот проектной документации

Что касается дизайн-проекта, то пространство вестибюля будет разделено на условные зоны: пропускная, для отдыха, территория киоска канцтоваров, гардеробная, компьютерная, а также служебные помещения профкома. По всей его длине разместят скамейки и цветовые композиции в напольных кашпо, а стены оформят портретами лидеров, фирменным логотипом и названием техникума.

Фото: скриншот проектной документации

Стоит отметить, что вся поставленная мебель, как и различные предметы интерьера будут мобильны и легко передвигаемы. Уточняется, что это будет необходимо для использования вестибюля в качестве выставочного пространства или зала для мероприятий.

Фото: скриншот проектной документации

Осенью прошлого года Альметьевский политехнический техникум вошел в число лучших учебных учреждений России в рамках движения «Молодые профессионалы». Агентство развития навыков и профессий оценило вклад и успехи данной организации в среднее профессиональное образование. В 2020-м на базе техникума был создан «IT-куб». Ключевой центр развития детей реализовывался в рамках национального проекта «Образование».



Стоит отметить, что в 2021 году татарстанское УФАС заподозрило в картельном сговоре двух участников госзакупки по поставке оборудования в Альметьевский политех. Речь идет о татарстанском ООО «Лен-Торг» (город Лениногорск) и подмосковном ООО «Полюс» (город Электросталь). Проверив документацию по торгам, надзорная служба возбудила дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» (п. 2 ч. 1 ст. 11). Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин