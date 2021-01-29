УФАС РТ заподозрило в сговоре участников торгов по поставке оборудования в Альметьевский политех

Татарстанское УФАС заподозрило в картельном сговоре двух участников госзакупки по поставке оборудования в Альметьевский политехнический техникум. Речь идет о татарстанском ООО «Лен-Торг» (город Лениногорск) и подмосковном ООО «Полюс» (город Электросталь). Проверив документацию по торгам, надзорная служба возбудила дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» (п. 2 ч. 1 ст. 11).



В мае прошлого года обе компании подали заявки на участие в тендере на поставку учебного оборудования для лабораторий техникума. Максимальная начальная цена контракта составила 33,3 млн рублей, в ходе аукциона она снизилась всего на 2%. Сумма, которую предложил «Лен-Торг», составила 32,8 млн рублей, а «Полюс» — 32,7 млн. В итоге учебное заведение заключило контракт на поставку оборудования с фирмой из Подмосковья.

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Однако проверяющие выяснили, что два участника из разных городов подавали заявки и ценовые предложения с одного и того же IP-адреса, что технически невозможно. Интернет-провайдер сообщил УФАС по РТ, что указанный IP-адрес принадлежит некой Лилии Рашитовне Кашиной. Судя по данным в открытых источниках, она была учредителем и директором двух ликвидированных лениногорских фирм со схожим названием и по тому же адресу: ООО «Ленторг» и ООО «Ленторг+». Также автором файлов при подаче заявок от двух якобы «конкурентов» выступал один и тот же: ohtyarov.

По мнению УФАС, все это «свидетельствует об использовании конкурентами единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам». А намеренное совместное участие в закупках преследует цель «поддержания цены контрактов, максимально приближенной к начальной максимальной цене контракта и победе на рассматриваемых закупках», что является нарушением ФЗ «О защите конкуренции», говорится в документе.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова