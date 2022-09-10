21 организация Татарстана вошла в топ лучших учебных учреждений РФ в рамках движения «Молодые профессионалы»

21 образовательная организация Татарстана вошла в число лучших учебных учреждений РФ в рамках движения «Молодые профессионалы». Об этом сообщает Минобрнауки Татарстана.



— За прошедшее десятилетие чемпионат стал праздником для всех тех, кто готов совершенствоваться в профессиональном мастерстве. Опыт развития движения профессионалов в нашей стране оказался феноменальным: за эти годы произошла трансформация общественного сознания — задача подготовки кадров по востребованным специальностям стала задачей государственного масштаба. Вместе с вами мы стремились к росту престижа рабочих специальностей не через пропаганду и лозунги, а через реальные изменения стандартов, — сказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова участникам Национального финала чемпионата и Евразийского первенства.



Программа «Профессионалитет» Минпросвещения России стартовала в сентябре 2022 года. К обучению приступили 150 тыс. человек. Ожидается, что к 2024 году число участников достигнет 600 тысяч.

Во время деловой программы объявили Топ-100 лучших образовательных организаций страны в рамках движения «Молодые профессионалы». Агентство развития навыков и профессий сделало упор на вклад и успехи образовательных организаций отдельно по каждой из двух категорий — среднее профессиональное образование и юниорское движение.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в число лучших вошли Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи, Казанский педагогический колледж, Тетюшский государственный колледж гражданской защиты, Технический колледж им В.Д. Поташова, Казанский строительный колледж, Казанский медицинский колледж, Альметьевский политехнический техникум, Международный колледж сервиса, Казанский торгово-экономический техникум.



В юниорском движении в Топ-100 вошли Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ, Затонская школа им. В. П. Муравьева Камско-Устьинского муниципального района, школа №9 Бугульминского муниципального района, школа-интернат «IT-лицей» Казанского федерального университета, «Лицей инновационных технологий №36» г. Набережные Челны, «Лицей-инженерный центр» Советского района г. Казани. Также Казань в рейтинге представляют средние общеобразовательные школы №42 и №91, «Лицей №35 — образовательный центр «Галактика», многопрофильная гимназия №189 «Заман», многопрофильный лицей №187, лицей №110.



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Илина Хакимова