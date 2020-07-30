На реализацию центра развития детей «IT-куб» в Альметьевске потратят 13,2 млн рублей

В 2020 году на базе Альметьевского политехнического техникума создадут «IT-куб». Ключевой центр развития детей будет реализован в рамках национального проекта «Образование». На инновационно-образовательной площадке школьники от 8 до 17 лет смогут осваивать востребованные языки программирования, работать с большими данными, научиться писать приложения для мобильных устройств, а также создавать виртуальную реальность. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки республики Татарстан.



На реализацию «IT-куба» власти Татарстана потратят 13,2 млн рублей. Всего в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» потратят 189,5 млн рублей. 153,5 млн из них — федеральная часть, 36 млн — республиканское софинансирование.

Также в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды для 78 образовательных организаций, из которых — 39 школ и 39 организаций профессионального образования, будет закупаться вычислительная техника, программное обеспечение и презентационное оборудование. Это позволит обеспечить доступ педагогов и обучающихся к современной образовательной инфраструктуре. На реализацию мероприятия предусмотрено 176,2 млн рублей.

Ранее сообщалось о планах устранить в Татарстане за 2 года очереди в ясельные группы.

