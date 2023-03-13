Россиянам пообещали потепление с 15 марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 15 марта на всей территории России прогнозируется температура значительно выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Начиная со среды вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

По метеорологическим меркам март из-за своих отрицательных температур все еще остается зимним месяцем. Однако, судя по прогнозам синоптиков, нынешняя весна может стать исключением. В частности, на территории Казани они прогнозируют небольшую аномалию — температура воздуха в этом месяце поднимется на 0,3 градуса выше нормы.

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Айрат Назипов