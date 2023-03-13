Медик: «Для удачного течения беременности необходимо заблаговременное планирование»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Заблаговременное планирование необходимо для удачного течения беременности. Об этом агентству «Волга Ньюс» рассказала главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева.

— Для удачного течения беременности необходимо заблаговременное планирование, а также забота о своем репродуктивном здоровье. Супружеские пары, которые серьезно подходят к вопросу планирования семьи, четко понимают: здоровье ребенка формируется еще во внутриутробный период и зависит от многих факторов. Это и здоровье женщины до беременности, и состояние во время вынашивания, и сам процесс родов, — отметила она.



Врач также напомнила о важности здорового питания, физической активности и отказа от табака и алкоголя во время беременности.



Напомним, в 2022 году в России на 13% сократилось число абортов. В стране от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что в государстве уделяют большое внимание профилактике абортов.



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Елизавета Пуншева