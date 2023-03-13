Медик: «Для удачного течения беременности необходимо заблаговременное планирование»
Заблаговременное планирование необходимо для удачного течения беременности. Об этом агентству «Волга Ньюс» рассказала главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева.
— Для удачного течения беременности необходимо заблаговременное планирование, а также забота о своем репродуктивном здоровье. Супружеские пары, которые серьезно подходят к вопросу планирования семьи, четко понимают: здоровье ребенка формируется еще во внутриутробный период и зависит от многих факторов. Это и здоровье женщины до беременности, и состояние во время вынашивания, и сам процесс родов, — отметила она.
Врач также напомнила о важности здорового питания, физической активности и отказа от табака и алкоголя во время беременности.
Напомним, в 2022 году в России на 13% сократилось число абортов. В стране от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что в государстве уделяют большое внимание профилактике абортов.
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