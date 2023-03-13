Нутрициолог: «Лучше выбрать продукты, содержащие ненасыщенные жиры»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Количество жира в ежедневном рационе взрослого человека должно составлять не более 30%, поэтому при приготовлении блюд следует выбирать нежирное мясо. Об этом заявила дипломированный нутрициолог Оксана Ковилкина, сообщает Daily Moscow.

Ковилкина отмечает, что избыток жира в рационе не только вызывает увеличение веса, но и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Она советует выбирать постную говядину, курицу и индейку. Их следует готовить на гриле, на пару или тушить.

— Лучше выбрать продукты, содержащие ненасыщенные жиры: например, жирную рыбу — лосося, кету, сельдь, скумбрию. Так вы еще получите необходимые нашему организму полезные омега-3 жирные кислоты, — подчеркнула эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Нутрициолог рекомендует придерживаться разнообразной диеты и всегда чередовать птицу, рыбу и различные виды мяса. При выборе рыбных консервов эксперты советуют обращать внимание на те, что без масла.

Напомним, нутрициолог Ната Гончар рассказала, что самыми полезными для здоровья видами рыбы являются треска, пикша, сельдь, камбала, сардина. Польза этих видов заключается в высоком содержании белка, омега-3 и жирных кислот.

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Елизавета Пуншева