Нутрициолог назвала полезные для организма виды рыб

Самыми полезными для здоровья видами рыб являются треска, пикша, сельдь, камбала, сардины. Об этом рассказала нутрициолог Ната Гончар, передают «Известия Мордовии».

Польза этих видов заключается в высоком содержании белка, Омега-3 и жирных кислот. Кроме того, в них в разы меньше накапливается свинца и ртути. Так как морскую рыбу вылавливают вдалеке от берега, она является более экологически чистой.

Что касается речной рыбы, с ней стоит быть аккуратнее из-за риска содержания паразитов. Умеренно жирные сорта, такие как горбуша, лосось, форель, кета, сазан и карп, подойдут для диетического меню.

Фото: pxhere.com

Напомним, Роскачество провело второе исследование красной икры за четыре года и пришло к выводу, что с 2018 года продукт заметно ухудшился. У икры в 15 образцах из 21 исследованного обнаружена кишечная палочка, в шести — превышен уровень микробной обсемененности (КМАФАнМ), в двух — обнаружен запрещенный в России консервант уротропин.



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Елизавета Пуншева