Новости общества

04:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Нутрициолог назвала полезные для организма виды рыб

03:28, 27.01.2023
Нутрициолог назвала полезные для организма виды рыб
Фото: pxhere.com

Самыми полезными для здоровья видами рыб являются треска, пикша, сельдь, камбала, сардины. Об этом рассказала нутрициолог Ната Гончар, передают «Известия Мордовии».

Польза этих видов заключается в высоком содержании белка, Омега-3 и жирных кислот. Кроме того, в них в разы меньше накапливается свинца и ртути. Так как морскую рыбу вылавливают вдалеке от берега, она является более экологически чистой.

Что касается речной рыбы, с ней стоит быть аккуратнее из-за риска содержания паразитов. Умеренно жирные сорта, такие как горбуша, лосось, форель, кета, сазан и карп, подойдут для диетического меню.

Фото: pxhere.com

Напомним, Роскачество провело второе исследование красной икры за четыре года и пришло к выводу, что с 2018 года продукт заметно ухудшился. У икры в 15 образцах из 21 исследованного обнаружена кишечная палочка, в шести — превышен уровень микробной обсемененности (КМАФАнМ), в двух — обнаружен запрещенный в России консервант уротропин.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также