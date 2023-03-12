Владимир Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе

На следующей неделе президент России Владимир Путин посетит с рабочей поездкой один из российских регионов, но какой именно, неизвестно. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Помимо поездки по России, в графике главы государства также и международные контакты — с кем именно, тоже не сообщается. Кроме того, Путин примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и выступит на коллегии Генпрокуратуры.

В программе заявили, что допускают возможное участие президента в мероприятиях по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, которая будет отмечаться 18 марта.



В феврале сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию для встречи с Владимиром Путиным.



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Илина Хакимова