ФК «Нефтехимик» проиграл «Велесу»

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Футбольный клуб «Нефтехимик» потерпел поражение и проиграл «Велесу» в матче 22-го тура первой лиги. Счет составил 1:4.

Несмотря на то, что нижнекамская команда открыла счет на 9-й минуте, через 5 минут она осталась вдевятером после удаления полузащитника Филиппа Дворецкова.

— Кажется, это был самый разгромный матч. <...> У всех свои испытания! Будем делать выводы и двигаться дальше! Спасибо всем, кто искренне с нами при любом раскладе! — прокомментировали в пресс-службе ФК «Нефтехимик» итоги матча.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

В прошлый раз, 5 марта, «Нефтехимик» не смог переиграть на своем поле «Аланию» из Владикавказа в матче Первой лиги. Игра закончилась со счетом 0:0.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова