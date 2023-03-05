ФК «Нефтехимик» сыграл в нулевую ничью с «Аланией» в матче Первой лиги

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Футбольный клуб «Нефтехимик» не смог переиграть на своем поле «Аланию» из Владикавказа в матче Первой лиги. Матч закончился со счетом 0:0.

После 21-го тура нижнекамская команда занимает 9-е место в турнирной таблице. В активе татарстанского клуба — 28 очков. «Алания» же расположилась на второй строчке и набрала 39 очков. Она опережает «Рубин» на два очка, но у казанцев игра в запасе.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Завтра казанская команда сыграет первый официальный матч в этом году. В Краснодаре «Рубин» встретится с «Кубанью». Матч состоится в 17:30.

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Айрат Назипов