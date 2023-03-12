Россиянин Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили в поединке в легчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 71, который прошел в Лас-Вегасе.
Поединок завершился единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45).
Россиянин потерпел третье поражение подряд, до этого он проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.
Ранее Петр Ян стал специальным гостем «Фиджитал-игр», прошедших в Казани в ноябре 2022 года.
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