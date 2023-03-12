Новости спорта

10:32 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Россиянин Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC

09:14, 12.03.2023
Россиянин Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC
Фото: MMAnytt/youtube.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили в поединке в легчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 71, который прошел в Лас-Вегасе.

Поединок завершился единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45).

Россиянин потерпел третье поражение подряд, до этого он проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.

Ранее Петр Ян стал специальным гостем «Фиджитал-игр», прошедших в Казани в ноябре 2022 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также