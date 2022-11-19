Экс-чемпион UFC Петр Ян посетит «Игры будущего» в Казани

Российский боем ММА, экс-чемпион UFC Петр Ян посетит II этап «Игр будущего» в Казани. Он пример участие в в фиджитал-единоборствах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета мероприятия.

В турнире, который состоится 26 ноября, примут участие команды в весовой категории до 73 кг. Бойцы проведут одну встречу в Mortal Kombat 11, а затем один бой по правилам ММА.

Фиджитал-игры — тестовые соревнования, которые проводят перед международным турниром «Игры будущего». Первые киберспортивные соревнования пройдут в Казани в 2024 году.

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Артем Гафаров