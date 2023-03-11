В Казани прошел очередной этап Фиджитал-гонок — видео
В Казани прошел очередной этап Фиджитал-гонок. Первый этап состязаний состоялся на открытой ледовой трассе, а после спортсмены переместились к симулятору, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Уже во втором этапе гонщикам приходилось ехать по заснеженной дороге на виртуальной «Калине». В этом этапе принял участие и 12-ти кратный участник Дакара, пилот КАМАЗ-мастера Айрат Мардеев. Однако целью таких гонок является выявление перспективных пилотов еще в раннем возрасте.
Фиджитал-игры совмещают в себе физический и виртуальный спорт. В 2024-м году в Казани пройдет чемпионат «Игры Будущего», заинтересованность в участии подтвердили уже 29 стран.
Федерация фиджитал-спорта Татарстана первой в России получила государственную аккредитацию, такой приказ на этой неделе подписал министр спорта региона Владимир Леонов.
— Федерация призвана увеличить популярность занятий классическим и фиджитал-спортом, сформировать спортивные, фиджитал и киберспортивные сборные республики для выступления на мировой арене, — говорится в тексте приказа.
Также федерация должна способствовать подготовке кадрового состава и нормативной базы в части дисциплин и турниров.
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