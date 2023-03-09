«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» и снова вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в пятом матче первого раунда плей-офф «Фонбет Чемпионат КХЛ». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали домашнюю победу со счетом 6:1.

Обе команды обменялись голами в первом периоде. В начале встречи отличился игрок «барсов» Дмитрий Воронков. Ближе к концу игрового отрезка хоккеист «Нефтехимика» Ансель Галимов сравнял счет.

Перелом произошел во втором периоде, когда казанцы забросили четыре безответные шайбы. По голу забили Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Александр Радулов. Он же оформил дубль за несколько секунд до конца встречи



Фото: ak-bars.ru

Теперь счет в серии — 3-2. Если «Ак Барс» выиграет следующий матч, то пройдет дальше. Игра состоится уже в Нижнекамске 11 марта.

Напомним, «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» в первом матче серии татарстанского дерби со счетом 3:2. Во второй игре казанцы сравняли счет в серии. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали верх над соперником со счетом 4:1.

Третий матч удалось выиграть казанцам. Они переиграли «волков» с таким же счетом. В предыдущем матче нижнекамская команда обыграла «Ак Барс» на своем льду.

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Айрат Назипов