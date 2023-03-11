В текущем году в Татарстане обновят 8 детских садов и 42 школы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в текущем году в сфере образования будет реализовано 6 программ. Всего планируется обновить 8 детских садов и 42 школы, уточняет пресс-служба раиса республики.

По словам Айзатуллина, в 143 школах будут отремонтированы пищеблоки и в 2-х — спортзалы. Кроме того, в звене среднего профессионального образования обновят 9 ресурсных центров и 4 общежития. В ряде объектов ремонтные работы уже стартовали, подчеркнул министр.

Также глава Минстроя сообщил, что в сфере молодежной политики будет реализованы 5 программ. На сегодня ведется ремонт 8 молодежных центров (выполнение составляет 27%), 4 подростковых клубов (16%) и 6 детских оздоровительных лагерей (10%).

Фото: tatarstan.ru

Как добавил Айзатуллин, в сфере экологии и охраны природных ресурсов реализуются 2 программных мероприятия. Работы ведутся на 7 объектах. Выполнение по программе в целом составляет 14%. По оставшимся объектам к работам приступят в апреле, после завершения паводка. Также по программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году будет отремонтировано 716 жилых объектов, заключил министр.

В феврале Айзатуллин рассказывал, что в этом году в республике отремонтируют 271 образовательный объект. По его словам, на эти цели выделено 7,8 млрд рублей



Напомним, «Реальное время» уже писало, что в 2023-м году на территории Татарстана обновят пищеблоки 143 школ. Стоимость работ оценивается в 885 миллионов рублей, а источником финансирования выступает республиканский бюджет. При этом столовые ожидает не только внутренний ремонт с установкой новых инженерных систем, но и полная замена мебели и кухонного оборудования. Подробнее — в материале.

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Максим Кокунин