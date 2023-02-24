На ремонт образовательных учреждений в Татарстане в 2023 году потратят 7,8 млрд рублей

В 2023 году в Татарстане отремонтируют 271 образовательный объект. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Он сообщил, что на эти целы выделено 7,8 млрд рублей. За эти деньги отремонтируют 8 детских садов, 42 школы и школы-интерната. Кроме того, еще в 143 школах будут отремонтированы пищеблоки и в 2 — спортзалы.

В звене среднего профессионального образования обновят 9 ресурсных центров и 4 общежития.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе стало известно, что в школах Тюлячинского и Дрожжановского районов Татарстана капитально отремонтируют спортзалы. Работы осуществляются по федеральному проекту «Успех каждого ребенка».

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Айрат Назипов